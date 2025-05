Die Invasoren haben Probleme mit der Wasserversorgung in den besetzten Gebieten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Aufgrund des Mangels an Versorgungseinrichtungen, verschlissener Netze und bürokratischer Hindernisse stellen viele Städte auf stündliche Wasserversorgung um.

Die Invasoren sind nicht in der Lage, die Wasserversorgung in den besetzten Gebieten rund um die Uhr zu gewährleisten. Dies berichtete das Zentrum für Nationalen Widerstand am Samstag, den 31. Mai.

Es wird berichtet, dass aufgrund des Mangels an Versorgungsarbeitern, verschlissener Netze und bürokratischer Hindernisse viele Städte auf eine stündliche Wasserversorgung umstellen. Reparaturen der Infrastruktur werden von den lokalen Verwaltungen sabotiert.