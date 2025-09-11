IWF sieht große Finanzierungslücke für die Ukraine, Bloomberg

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Internationale Währungsfonds (IWF) glaubt, dass der Finanzierungsbedarf der Ukraine für die Jahre 2026 und 2027 viel höher sein könnte als von Kiew angegeben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Bloomberg.

Der Quelle zufolge ist der Unterschied in den Schätzungen während des nächsten Besuchs der IWF-Mission aufgetreten. Es ist äußerst wichtig, die Differenzen zu klären, bevor der Fonds einen Antrag auf ein neues Kreditprogramm in Betracht zieht.

Wenn die Schätzungen des IWF richtig sind, könnte die Ukraine zusätzliche finanzielle Unterstützung in Höhe von mehreren Milliarden pro Jahr benötigen, um die militärische Aggression Russlands abzuwehren. Und da sich der Krieg nun schon im vierten Jahr befindet und kein Ende in Sicht ist, wächst die Sorge, dass die Ukraine Schwierigkeiten haben könnte, ihren wachsenden militärischen Bedarf zu decken.

Bislang hat Kiew an seinen Prognosen festgehalten, dass es über zwei Jahre bis zu 37,5 Milliarden Dollar benötigt. Nach Angaben von Bloomberg schätzt der Fonds den Gesamtbetrag auf 10-20 Milliarden Dollar mehr.

Es wird erwartet, dass sich die Parteien nächste Woche auf den Betrag einigen werden. Die ukrainische Regierung und das Finanzministerium lehnten eine Stellungnahme ab, so die Zeitung weiter.