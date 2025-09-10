Es war kein Zufall: Brüssel hat auf die Ankunft russischer Drohnen in Polen reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ankunft der russischen Drohnen in Polen war kein Zufall. Es handelt sich um eine absichtliche Verletzung des europäischen Luftraums durch Moskau.

Dies erklärte die EU-Diplomatin Kaja Kallas, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ihre Erklärung im Netzwerk X.

Kallas stellte fest, dass wir gestern Abend in Polen „Zeuge der schwersten Verletzung des europäischen Luftraums durch Russland seit Beginn des Krieges wurden“.

Ihr zufolge „gibt es Grund zu der Annahme, dass es sich um eine absichtliche und nicht um eine versehentliche Verletzung handelt“.

Angriff durch russische „Schaheds“

Zur Erinnerung: Russische Schahed-Kampfdrohnen haben in der Nacht des 10. Septembers den polnischen Luftraum verletzt. Es wird berichtet, dass es sich um mindestens 8 Drohnen handelte. Es ist bekannt, dass sie ein Wohngebäude getroffen haben. Dies geschah während Russlands massivem Angriff auf die Ukraine, bei dem 415 Drohnen und 40 Raketen eingesetzt wurden.

Es war das erste Mal, dass ein NATO-Land russische Drohnen über seinem Territorium abgeschossen hat. Zuvor hatte das polnische Militär dies vermieden und sich auf „nicht identifizierte Flugobjekte“ und schlechte Sicht berufen.

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hörte sich den Bericht des Einsatzleiters der Armee an und berief eine Dringlichkeitssitzung der Regierung ein. Gleichzeitig erklärte er, dass es keinen Grund zur Panik gäbe und das polnische Leben wie gewohnt weitergehen würde. Tusk bezeichnete die Drohnen als russisch.

Der polnische Präsident Karol Nawrocki erwähnte in seiner Erklärung nicht, dass die Drohnen russisch waren.

Mychajlo Podoljak, ein Berater des Chefs des Präsidialamtes der Ukraine, sagte, dass Russland Polen absichtlich, überlegt und mit bestimmten Absichten mit Drohnen angegriffen hat.