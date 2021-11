Das Kernkraftwerk Riwne hat seinen dritten Block in Betrieb genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Kernkraftwerk Riwne hat am Freitagabend den dritten Block an das ukrainische Stromnetz angeschlossen, nachdem es die laufenden Reparaturen abgeschlossen hatte. Dies berichtete die NAEC Energoatom am 12. November.

Es heißt, dass die Reparaturen an der Einheit vier Tage früher als geplant abgeschlossen wurden. Gegenwärtig wird es bis zur Nennkapazität in Übereinstimmung mit den behördlichen Beschränkungen und dem Bilanzplan der NEC Ukrenergo geladen.

Am Freitagabend waren 13 von 15 Blöcken in vier in Betrieb befindlichen KKWs in der Ukraine in Betrieb. Block 4 des KKW Saporischschja befindet sich am 83. Tag einer halb-planmäßigen Reparatur, während Block 2 des KKW Saporischschja am 73.

Die Indikatoren für Strahlung, Feuer und Umweltbedingungen an allen KKW-Standorten des Landes liegen im normalen Bereich…