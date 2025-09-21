Kiew hat die ersten Vorschläge für Waffenexporte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Präsident verspricht, dass die Exporte kontrolliert werden. Das erste, was die Ukraine verkaufen könnte, könnten Marinedrohnen sein.

Der Ukraine liegen bereits die ersten Vorschläge für den Export ukrainischer Waffen an Partner vor. Dies erklärte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache am Sonntag, den 21. September.

„Wir haben auch die ersten Vorschläge an die Partner für den Export ukrainischer Waffen – modern, es wird ein kontrollierter Export unserer Waffen sein, insbesondere von Marinedrohnen“, sagte der Präsident.

Der Staatschef wies darauf hin, dass die Sicherheit der Seewege ein integraler Bestandteil der allgemeinen Sicherheit ist und von vielen Nationen abhängt. Er fügte hinzu, dass die Ukraine ihren Partnern Entwicklungen anbietet, die unserem Staat im Schwarzen Meer helfen.

„Die Ukraine bietet allen ihren zuverlässigen Partnern unsere Entwicklungen an, die uns selbst im Schwarzen Meer geholfen haben. Wir zählen auf starke Verträge“, fügte der Präsident hinzu.