Die Kohlevorräte in Wärmekraftwerken stiegen um 2,6 %

Mit Stand vom 14. Februar stiegen die Vorräte an Steinkohle in den Wärmekraftwerken in dieser Woche um 2,6 % und beliefen sich auf 736,7 Tausend Tonnen. Dies wurde von NEC Ukrenergo berichtet.

Die Reserven an Gaskohle belaufen sich auf 647,8 Tausend Tonnen, die an Anthrazitkohle auf 89 Tausend Tonnen.

Es wird darauf hingewiesen, dass am 14. Februar um 14.30 Uhr das Gebäude A des Blocks 4 des Wärmekraftwerks Trypillya einer Notreparatur unterzogen wurde. Außerdem waren 20 Blöcke von Wärmekraftwerken und Wärmekraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 4,9 GW aufgrund des Brennstoffmangels auf Antrag der Erzeuger außer Betrieb.

Die Wärmekraftwerke produzierten in dieser Woche 111,1 Mio. kWh Strom. Dies entspricht einem Anstieg von 10,7 % gegenüber der Vorwoche. Der Anteil der Wärmekraftwerke an der Lastdeckung betrug 23%…