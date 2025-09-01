Korruption bei der Beschaffung von elektronischer Kriegsführung und Drohnen: Der Abgeordnete Olexij Kuznetsov wird gegen eine Kaution von 8 Millionen Hrywnja freigelassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Volksabgeordnete Olexij Kuznetsov, der in einen Fall von Korruption bei der Beschaffung von elektronischer Kriegsführung und Drohnen verwickelt ist, ist gegen Kaution freigelassen worden.

Quelle: Olesia Chemeris, Sprecherin des Hohen Anti-Korruptionsgerichts, in einem Kommentar an Ukrajinska Prawda

Einzelheiten: Am 1. September wurde dem Abgeordneten, der in den Fall der Korruption bei der Beschaffung von elektronischen Kriegsgeräten und Drohnen verwickelt ist, eine Kaution in der vollen vom Gericht festgelegten Höhe – acht Millionen Hrywnja – gewährt.

Was zuvor geschah: .*

Am 2. August gaben das Nationale Büro für Korruptionsbekämpfung und die spezialisierte Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung bekannt, dass sie einen amtierenden Parlamentsabgeordneten, die Leiter der zivilen Militärverwaltungen der Bezirke und Städte sowie Soldaten der Nationalgarde wegen Bestechung bei der Beschaffung von Drohnen und elektronischer Kriegsführung entlarvt haben – das Schema beinhaltete die Unterzeichnung staatlicher Verträge mit Lieferanten zu absichtlich überhöhten Preisen.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden von Ukrajinska Prawda handelt es sich bei den Personen, die vom Nationalen Amt für Korruptionsbekämpfung und der Spezialisierten Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung der Korruption im großen Stil für schuldig befunden wurden, um Olexij Kuznetsov, Abgeordneter der Partei Diener des Volkes, Serhij Hajdaj, Leiter der staatlichen Verwaltung des Bezirks Mukatschewo und ehemaliger Leiter der regionalen Militärverwaltung von Luhansk, und Andrij Yurchenko, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Rubischne in der Region Luhansk.