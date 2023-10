Kuleba kündigt Neuigkeiten über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat erklärt, dass bis Ende der Woche, d.h. am 4. und 5. November, gute Nachrichten über den EU-Beitritt der Ukraine zu erwarten seien. Er sagte dies am Montag, den 30. Oktober in einer nationalen Fernsehsendung.

Kuleba nannte keine Einzelheiten, sagte aber, dass ab Ende dieser Woche „Ereignisse und Nachrichten zu erwarten sind, die sich positiv auswirken werden“.

„Die ukrainischen Behörden haben sich bemüht, alles zu erfüllen, was von unserer Seite aus notwendig ist. Der Präsident hat dies kontrolliert … Ich habe schon oft gesagt, dass die Ukraine die Verhandlungen über die EU-Mitgliedschaft bis zum Ende dieses Jahres aufnehmen wird, wenn keine höhere Gewalt eintritt. Bis jetzt bewegen wir uns zuversichtlich auf dieses Ziel zu, aber ich werde keine Details bekannt geben“, sagte Kuleba.