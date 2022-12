Die Lage in Odessa ist unter Kontrolle, aber nicht einfach - Bürgermeister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Lage in Odessa nach den russischen Angriffen ändert sich ständig, die Hauptaufgabe der Behörden besteht darin, die kritische Infrastruktur der Stadt aufrechtzuerhalten. Dies teilte Bürgermeister Gennadiy Tukhanov am 11. Dezember mit.

Ihm zufolge haben die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Wärme sowie der Betrieb von Pumpstationen und Kesselhäusern Priorität.

„Was die Wasserversorgung betrifft, so nehmen wir jetzt die Pumpstationen wieder in Betrieb. Es braucht Zeit. Wo es seit gestern kein Wasser gibt, bringen wir es mit Lastwagen… Kesselhäuser sind nach Stromausfällen wieder in Betrieb genommen worden. Bisher sind 43 von 140 verfügbaren Heizkesseln ausgefallen“, betonte der Bürgermeister.

Trukhanov fügte hinzu, dass Energietechniker daran arbeiten, den Odessanern so schnell wie möglich wieder Licht in ihre Häuser zu bringen.

„Es gibt mehr als 250 Standorte in der Stadt. Allein gestern wurden sie von mehr als 15 Tausend Menschen besucht. Alle öffentlichen Versorgungseinrichtungen sind in Betrieb. Die Situation ist also völlig unter Kontrolle, wenn auch nicht einfach“, so der Bürgermeister abschließend.