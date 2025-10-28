"Lancet" bei Dreharbeiten angegriffen: Welt-Journalist in der Ostukraine verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Ein Journalist der deutschen Zeitung Die Welt, Ibrahim Naber, ist bei Dreharbeiten in der Ostukraine verletzt worden.

Dies geht laut RBK Ukrajina aus einem Beitrag auf seiner Instagram-Seite hervor.

Ihm zufolge begleiteten er und sein Team eine ukrainische Luftabwehreinheit, als eine Lancet-Drohne ein Militärfahrzeug in der Nähe angriff.

Bei dem Angriff wurde ein ukrainischer Soldat getötet und ein weiterer schwer verletzt, der amputiert werden musste. Naber, sein Kameramann Wiktor und Produzent Ivan wurden verletzt. Letzterer hat es bereits geschafft, das Krankenhaus zu verlassen, obwohl er immer noch ein Stück Schrapnell in seinem Bein hat.

Diesen Beitrag auf Instagram anzeigen

Ein Beitrag geteilt von Ibrahim Naber (@ibranaber)

„Einer der drei Soldaten, Kostyantyn, wurde getötet, und der andere, Ihor, wurde so schwer verwundet, dass ihm ein Bein amputiert werden musste. Meine Gedanken sind bei ihnen und ihren Familien“, schrieb der Journalist.

Laut Naber fand der Angriff etwa 25-30 Kilometer von der Frontlinie entfernt statt. Der Journalist merkte an, dass sie nur wenige Meter von der Besatzung des ukrainischen Militärs entfernt waren, die anderen das Leben rettete, indem sie Langstreckendrohnen abschoss, die von Russland für Angriffe auf ukrainische Städte eingesetzt wurden.

Todesfälle von Journalisten an der Frontlinie