Ein Landwirt, der zu Lebzeiten ein Mausoleum für sich selbst gebaut hat, ist in der Region Tschernihiw gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Leonid Yakovyshyn, der Generaldirektor von Land and Will agroholding und Held der Ukraine, starb im 86. Jahr seines Lebens.

Leonid Yakovyshyn, ein berühmter Landwirt Leonid Yakovyshyn, der Generaldirektor der Agrarholding Zemlya i Volya und Held der Ukraine, der sich im Voraus ein teures Mausoleum bauen ließ, ist in der Region Tschernihiw gestorben. Über seinen Tod berichtete der Pressedienst der Gebietskörperschaft Bobrovytska am Sonntag, den 27. Juli: „Leonid Grigorjewitsch widmete sein ganzes Leben seiner Heimat, der Entwicklung der Landwirtschaft, der Stärkung der Wirtschaft von Bobrovytska und der Ukraine“, heißt es in der Mitteilung.

Leonid Jakowyschyn ist nicht nur als Landwirt bekannt, der über mehr als 32 Tausend Hektar Land verfügte, sondern auch als ein Mann, der in Bobrowyzja in Tschernihiwschtschina sein eigenes Mausoleum baute. Die Kosten für das nach dem Vorbild des Mausoleums von Napoleon errichtete Grabmal belaufen sich auf 3 Millionen Dollar, was einem Drittel des Haushalts der Gemeinde entspricht. Im Inneren des Mausoleums befinden sich Kopien von Glasfenstern des 600 Jahre alten deutschen Tempels und vier vergoldete Skulpturen von Jakowyschyn selbst, die ihn in verschiedenen Altersstufen darstellen – in 20, 40, 60 und 80 Jahren, sowie ein Sarkophag, der 23 Tonnen wiegt und 150 Tausend Dollar kostet.

