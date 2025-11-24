Russen schossen auf Pawlohrad: Autos beschädigt, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Truppen haben am Nachmittag des 24. November Pawlohrad in der Region Dnipropetrowsk mit Angriffsdrohnen angegriffen. Fast zwei Dutzend Autos wurden beschädigt, es gibt Verletzte. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Dnipropetrowsk Vladislav Gayvanenko.

Ihm zufolge wurden drei Menschen verletzt. Darunter eine 37-jährige Frau und ein 18-jähriges Mädchen. Ein 31-jähriger Mann wurde ebenfalls verletzt. Alle wurden medizinisch versorgt. Die Menschen befinden sich in einem mittelschweren Zustand.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung fügte hinzu, dass durch den Beschuss Verwaltungsgebäude und eines der Unternehmen beschädigt wurden. Etwa ein halbes Dutzend Autos wurden beschädigt, vier weitere wurden zerstört.

