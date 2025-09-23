Leiter der Militärmedizinischen Kommission verlangte von einem Soldaten ein Bestechungsgeld für die "richtige" Diagnose - Polizei

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Leiter der Militärmedizinischen Kommission der TCC und JV in Ternopil wurde dabei erwischt, wie er 1.000 Dollar für ein Zertifikat zur Erlangung einer Invalidengruppe erpresste.

Quelle: Nationale Polizei, Staatsanwaltschaft der Region Ternopil

Einzelheiten: Den Ermittlungen zufolge wandte sich der Militärangehörige Anfang September dieses Jahres aufgrund einer Verschlechterung seines Gesundheitszustands an seinen Hausarzt, der den Patienten an ein örtliches Krankenhaus überwies.

In der medizinischen Einrichtung versprach der Arzt dem Patienten, eine schwere Krankheit in seiner Krankenakte anzugeben. Diese Diagnose macht es unmöglich, den Militärdienst im Rahmen der Mobilmachung zu leisten und bietet die Möglichkeit, eine Invaliditätsgruppe zu erhalten.

Der Arzt, der Vorsitzender der militärmedizinischen Kommission der TCC und JV ist, schätzte seine Dienste auf 1.000 USD. Nachdem er 500 USD von dem Militärangehörigen erhalten hatte, wurde er von Strafverfolgungsbeamten festgenommen.

Der Verdächtige wurde von seinem Posten entfernt. Das Gericht verhängte eine Kaution von fast einer halben Million Hrywnja als vorbeugende Maßnahme.