Am letzten Tag des Oktobers hat Russland mehr als 220 unbemannte Flugzeuge abgeschossen, mit Treffern an 7 Orten

In der Nacht zum 1. November griff der Feind 223 UAVs an, darunter etwa 140 Schahedeen. Nach Angaben der Luftwaffe wurden 206 unterdrückt oder abgeschossen.

Quelle: SAR

Einzelheiten: Es wurden 17 Angriffsdrohnen an 7 Orten registriert.

Die Drohnen wurden im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen.

Zur Wiederholung: Im Dorf Koryukivka in der Region Tschernihiw schlug eine russische Drohne auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs ein, wodurch ein Hangar in Brand geriet, und in der Region Poltawa brach infolge eines russischen Angriffs ein Feuer in einer Gasproduktionsanlage aus.