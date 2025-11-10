Die Luftabwehr hat 52 von 67 Drohnen der Russischen Föderation zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

15 UAV-Treffer an 9 Orten verzeichnet. Luftabwehrkräfte haben 52 feindliche Drohnen abgeschossen/unterdrückt.

Die Luftverteidigungskräfte haben 52 von 67 Drohnen zerstört, die von den Russen zum Angriff auf die Ukraine eingesetzt wurden. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Feind in der Nacht zum 10. November (ab 18:30 Uhr am 09. November) mit zwei aeroballistischen Raketen Ch-47M2 Kinschal aus dem Luftraum der Region Tambow, fünf Flugabwehrlenkraketen S-300/S-400 aus der Region Kursk, sowie 67 Schahed, Gerbera und andere Arten von Angriffsdrohnen aus den Richtungen: Kursk, Millerovo, Orel, Bryansk – RF, Gvardeyskoye – TOT AR Crimea, davon etwa 40 Schaheds.

Der Luftangriff wurde von der Luftfahrt, den Flugabwehrraketen, den Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie den mobilen Feuergruppen der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben schoss die Luftabwehr ab 09:30 Uhr 52 feindliche unbemannte Flugzeuge der Typen Schahed, Gerber und andere Drohnen im Osten, Süden und Zentrum des Landes ab.

Es wurden 15 Drohnenangriffe an 9 Orten registriert.

Wir erinnern daran, dass die Truppen der Russischen Föderation in der Nacht die Bezirke Nikopol und Sinelnikovsky der Region Dnipropetrowsk angegriffen haben, es gab Brände.

Die Streitkräfte der Ukraine zerstörten im Laufe eines Tages mehr als tausend Eindringlinge