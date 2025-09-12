Die Luftabwehr der Ukraine hat in der Nacht zum Freitag 33 russische Drohnen abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 12. September griff Russland mit 40 Schahed-, Gerbera- und anderen Arten von Angriffsdrohnen an. Die Luftabwehr schoss 33 feindliche Drohnen ab.

Quelle: Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine

Einzelheiten: Ab 22.00 Uhr am Donnerstag griff der Feind aus den Richtungen an: Kursk, Millerovo, Primorsko-Achtarsk – Russland.

Es wird festgestellt, dass mehr als 20 der von den Russen abgeschossenen Drohnen Schaheds waren.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr ab 09.00 Uhr 33 feindliche Schahed-, Gerbera- und andere Drohnentypen im Norden, Osten und Zentrum des Landes abgeschossen/unterdrückt.

Sechs Angriffsdrohnen wurden an 3 Orten gesichtet.