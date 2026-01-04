Die Luftabwehr wehrte den Angriff der "Schaheds" aus vier Richtungen ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im Moment geht der Angriff der russischen Drohnen weiter. In Kiew und einer Reihe von Regionen wurde der Luftalarm ausgerufen.

Am Sonntagabend haben russische Angreifer 52 Drohnen verschiedener Typen über der Ukraine gestartet. Die Einheiten der Luftverteidigung und der elektronischen Kampfführung haben die meisten feindlichen Ziele abgeschossen/unterdrückt, teilte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte am 4. Januar mit.

Sie gab an, dass die Drohnen aus den Richtungen der russischen Städte Orel, Brjansk und Kursk sowie aus dem vorübergehend besetzten Donezk angriffen, etwa 40 davon waren „Schaheds“.

Der Luftangriff wurde von Flugzeugen, Flugabwehrraketen, Einheiten für elektronische Kampfführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Schießgruppen abgewehrt.

Ab 08:00 Uhr hat die Luftabwehr im Norden und Osten des Landes 39 feindliche Schahed-, Gerber- und andere Drohnentypen abgeschossen/unterdrückt.

Gleichzeitig wurden 13 Drohnentreffer an 9 Orten registriert und Trümmer fielen an einem weiteren Ort.