Luftwaffe: Eine russische Drohne soll nach Rumänien geflogen sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Nach Angaben der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte ist infolge eines massiven russischen Kombinationsangriffs am 25. November möglicherweise eine Drohne in das Gebiet Rumäniens eingedrungen.

Quelle: Ukrainische Streitkräfte in den sozialen Medien

Wörtlich: „Eine russische Drohne hat angeblich die Grenze zu Rumänien überschritten!“.