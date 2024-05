In Luhansk wurde ein Treffer auf eine Ausbildungsbasis der Invasoren gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Treffer wurde in der Nähe der Akademie für Innere Angelegenheiten in Luhansk gemeldet, wo russische Invasoren stationiert waren.

Im russisch besetzten Luhansk in der Gegend des Dorfes Yubileynoye am 20. Mai Explosionen. Dies berichtet die Tribüne.

Nach Angaben von Einheimischen, gab es etwa acht Explosionen und nur einmal ausgelöst feindliche Luftabwehr.

Es wird darauf hingewiesen, dass es einen Treffer in der Nähe der Akademie für innere Angelegenheiten gibt, wo die Angreifer stationiert waren.

Auch im Netz veröffentlichte Fotos der Überreste der französischen Rakete SCALP nach der Explosion in der Nähe des Einsatzortes der Russen.

Wir erinnern daran, dass am 13. April in Luhansk Geräusche von Explosionen zu hören waren. Die lokale Öffentlichkeit nahm an, dass die „Ankunft“ in der Maschinenfabrik stattfand, die die Invasoren für militärische Zwecke nutzen.