Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der „*Onlinezeitung Westi*(Zeitung Westi: „Sie mästen die Staatsmänner. Warum Politiker dick werden und wie sie abnehmen). Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Politiker sind dazu verdammt, ihr Leben in der Öffentlichkeit zu leben. Vor unseren Augen ändern sie ihre Frisuren und Kleidungsstile, werden erwachsen, werden dick und verlieren Gewicht. Millionen von Ukrainern haben die Abnehmgeschichten von Igor Mosiychuk, Anton Gerashchenko, Borys Filatov, Pavlo Rozenko, Serhiy Sivokho und Volodymyr Groysman verfolgt. Petro Poroschenko änderte wiederholt seine Größe, und erst kürzlich waren die zusätzlichen Kilos von Präsident Wladimir Zelenski Gegenstand hitziger Debatten in den sozialen Netzwerken. Die Untersuchung von Vesti zeigt, warum sich die Arbeit im öffentlichen Dienst auf diese Zahl auswirkt.

„Mästen auf Staatskosten“.

Die am weitesten verbreitete Vorstellung in der Gesellschaft ist, dass sich die finanzielle Situation einer Person verbessert, wenn sie eine hohe Position in der Regierung einnimmt, dass sie es sich leisten kann, nicht zu sparen und, wie man sagt, anfängt, sich zu mästen.

„Es gibt das Klischee, dass man als Beamter fett wird, weil man viel kaut. In Wirklichkeit ist dies nicht der Fall. Das liegt nicht daran, dass die Nahrungsmenge zunimmt, sondern daran, dass man wenig und unregelmäßig isst, meist zur Schlafenszeit“, so der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident Pavlo Rozenko gegenüber Vesti. Er hat 30 Kilo abgenommen und versucht nun, in Form zu bleiben.

Der Abgeordnete Oleksandr Kachura von der Fraktion der Volksdiener sagte ebenfalls gegenüber Vesti. „Aufgrund meiner intensiven Arbeit gibt es keine Möglichkeit, normal zu essen – ich esse ein- oder zweimal am Tag. Es ist klar, dass dies Sie nicht sehr gut trifft. Man isst nicht viel, aber es gibt einen negativen Effekt“, sagt Kachura. Er sagt, dass er es schafft, Frühstück und Abendessen zu essen, aber das Abendessen ist fast am Abend, wenn er aus dem Äther kommt. „Außerdem habe ich eine genetische Veranlagung für Fettleibigkeit“, gibt Kachura gegenüber Vesti freimütig zu.

Der Ernährungswissenschaftler Boris Skachko erklärt: Ein reichhaltiges Abendessen ist nicht förderlich für ein gutes Frühstück, und das gefährlichste Abendessen ist ein englisches, das viel Fleisch enthält. Im besten Fall handelt es sich um Fisch oder Geflügel, im schlimmsten Fall um Schweine- oder Rindfleisch. Die Verdauung eines solchen Abendessens dauert 8-9 Stunden, und das Frühstück ist dann fehl am Platz.

„Ohne Frühstück bekommt man Hunger, Snacks, aber es sollten genügend Snacks vorhanden sein – optimal ist es, alle zwei bis drei Stunden in kleinen Portionen zu essen. Politiker nehmen zwei Mahlzeiten zu sich, und beide werden groß sein, und jede von ihnen wird zu einer Gewichtszunahme führen“, folgert der Ernährungswissenschaftler.

Das Problem regelmäßiger Mahlzeiten wird nicht dadurch gelöst, was in öffentlichen Kantinen serviert wird. In der Kantine der Werchowna Rada gibt es zum Beispiel viel Gebratenes, viel Fleisch und nur wenige gedämpfte oder gekochte Gerichte. Aber auch mit einem solchen Menü kann man noch gut in Form sein, sagt Skachko.

„Ein und dieselbe Diät kann dazu führen, dass ein Mensch ab- oder zunimmt, sein Immunsystem stärkt oder es im Gegenteil abtötet. Dieselben Mahlzeiten, die im Laufe des Tages auf unterschiedliche Weise kombiniert werden, führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und der Anteil an gesünderen Gerichten in der Gastronomie ist gering, einfach weil es wenig Nachfrage danach gibt“, erklärte die Ernährungswissenschaftlerin gegenüber Vesti.

Stress mit Essen bekämpfen

Nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Alexej Jakubin sind sich diejenigen, die an die Macht kommen, oft nicht bewusst, dass sie unter Dauerstress leben werden: „Stress wirkt sich auf den Hormonhaushalt aus, und die politische Tätigkeit ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche öffentliches Leben. Auf der anderen Seite gibt es Druck innerhalb der Mannschaft, Druck von anderen Spielern. Dies führt im Wesentlichen dazu, dass man sich in einer nervöseren Situation befindet, als man es gewohnt ist. Hinzu kommt, dass viele unserer Politiker gar nicht wissen, wie man Aufgaben stellt und sich darin verzetteln. Essen wird zu einem Mittel, um Stress abzubauen, so Yakubin. Und Alkohol, fügte der Ernährungswissenschaftler Boris Skachko hinzu.

„Einerseits ist die Arbeit sitzend, andererseits ist sie nervenaufreibend, und nervenaufreibender Stress wird entweder gegessen oder getrunken, und abends nach der Arbeit wird beides gemacht“, sagt er.

Skachko ist der Ansicht, dass die Gewichtszunahme auf ein Gefühl des Unbehagens zurückzuführen ist. Die Menschen gehen damit um, indem sie fettige Lebensmittel essen. „Über die Geschmacksknospen löst er einen Genusseffekt aus, aber er bringt auch Kalorien mit sich. Warum mögen Menschen zum Beispiel Eiscreme? Denn dadurch werden viele Rezeptoren gereizt und man hat mehr Freude daran“, so die Ernährungsberaterin. – Da sie an vorderster Front stehen, spüren Politiker unbewusst die negative Energie, die von den Menschen ausgeht, und versuchen, die Negativität zu beseitigen, indem sie sich schnell Dopamin und Serotonin besorgen – die Vermittler von Freude. Schnelles Dopamin ist Alkohol, und Alkohol ist Kalorien. Und wenn du trinkst, naschst du auch, wieder Kalorien…“.

Pavel Rozenko gibt zu, dass er noch nie gestresst war. „Das sind einige Eigenheiten des Körpers. Ich habe andere Möglichkeiten, Stress abzubauen, und die haben nichts mit Essen zu tun“, sagt der ehemalige stellvertretende Premierminister. – Ich war schon immer ruhig, aber jetzt gibt es sicherlich weniger Verantwortung, weniger Stress, weniger Arbeitsbelastung. Ansonsten hat mich alles, im Gegenteil, vom Essen abgehalten“, erinnerte er sich in einem Gespräch mit Vesti.

Über die Biologie der politischen Tiere

Die Psychologin und Gestalttherapeutin Natalia Yarosh ist überzeugt, dass man nicht sagen kann, dass Menschen nur deshalb zunehmen, weil sie mehr essen. Neben unregelmäßigem Essen führen auch Nervosität, Unruhe und Ängste aller Art zu einer Gewichtszunahme. Mit anderen Worten: Es ist eine Frage der Psychologie.

„Wer ein öffentliches Amt bekleidet, steht im Blickpunkt der Öffentlichkeit und muss ständig mit vielen Menschen in Kontakt sein. Man weiß nicht, was man von den Menschen erwarten kann, und man schützt sich vor der Außenwelt mit einer Schicht, um weniger verletzlich zu sein. Oft geschieht dies unbewusst“, erklärt Yarosh gegenüber Vesti.

Die Sexualpsychologin Olesya Stepanenko stimmt ihrer Kollegin zu: „Sie bauen eine Schicht zwischen der Außenwelt und dem Inneren auf. Die Politik ist ein toxisches Umfeld. Aufrichtige Gefühle werden durch Masken ersetzt, auf eine Veränderung der Persönlichkeit folgt eine Veränderung der körperlichen Hülle“, so Stepanenko. Ihrer Meinung nach fand ein solcher offensichtlicher Wandel zum Beispiel bei Petro Poroschenko oder Julia Timoschenko statt.

Alexei Yakubin stellt eine Hypothese über politische Tiere auf. „Wenn ein Mensch einen bestimmten Status erlangt, wird seine Biologie beeinflusst. Das heißt, die Biologie beeinflusst die Politik, und die Politik beeinflusst die menschliche Biologie. Es gibt ein Gefühl von Status, ein Gefühl der Wichtigkeit des anderen. In der Kultur ist das Modell verankert, dass ein großer Politiker auch körperlich groß sein muss. Das liegt auf einer tiefen psychologischen Ebene“, sagt der Politikwissenschaftler.

Vom Auto ins Büro

Ein weiterer offensichtlicher Grund für die Gewichtsveränderung ist physiologischer Natur. Der Lebensrhythmus ändert sich, die Prioritäten ändern sich. „Es gibt weniger körperliche Aktivität, banal – nur spazieren gehen. Vergessen Sie nicht, dass viele Menschen einen Firmenwagen haben. Und wenn jemand früher ein Auto hatte und öffentliche Verkehrsmittel oder ein Taxi benutzen konnte, wird er jetzt mit einem Firmenwagen überallhin gefahren“, fügt Yakubin hinzu.

Der ehemalige stellvertretende Premierminister Rozenko stimmt dem zu. „Wenn man Beamter ist, ist es viel schwieriger, sich fit zu halten, vor allem wegen der fehlenden Zeit für körperliche Aktivität, weil man im Büro sitzt und in der Bewegung eingeschränkt ist. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mich mehr zu bewegen, ich versuche, das Auto weniger zu benutzen, mehr zu Fuß zu gehen und öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen – U-Bahn, Bus, Oberleitungsbus, Straßenbahn“, erklärt Pavlo Rozenko den Unterschied.

Der Ernährungswissenschaftler Boris Skachko rät Politikern, sich an das USSRR-System zu halten, das für „Sport, Lachen, Sex, Regime, Diät“ steht. Nicht faul sein, weniger essen und sich mehr bewegen, langsam abnehmen – nur so lassen sich gesundheitliche Risiken vermeiden, und besser gar nicht erst zunehmen, denn Übergewicht ist eine Belastung für das Herz-Kreislauf-System.

Ihre Geheimnisse der Schlankheit

Es war die Liebe, die Pavlo Rozenko geholfen hat, Gewicht zu verlieren, und er hat nicht die Absicht, wieder zuzunehmen. Jetzt, wo er nicht mehr im Staatsdienst ist, hat er mehr Möglichkeiten, sich zu bewegen, auf seine Ernährung zu achten und regelmäßig zu essen. Die Ernährung hat sich geändert, aber Pavel verspürt keine Beschwerden.

„Mein Körper verzichtete praktisch von selbst auf Fleisch, ohne jeden Zwang. Meine Geliebte (die Fernsehmoderatorin Elena-Kristina Lebed – Anm. d. Red.) ist Vegetarierin. Ich bin kein Vegetarier, aber mein Körper hat von sich aus auf Fleisch verzichtet, so dass meine Ernährung praktisch fleischlos ist. Im Prinzip gibt es kein Rind- oder Schweinefleisch. Vielleicht manchmal auch Hühnerfleisch, wenn ich wirklich will“, – sagte Rosenko gegenüber Vesti.

Im Sommer steht viel Gemüse auf seinem Speiseplan, aber er muss sich auf Obst beschränken. „Ich mag Kirschen sehr gerne, aber ich schränke mich ein, weil sie meine Figur beeinträchtigen können. Der Körper selbst will und verlangt kein Fleisch, keine Wurst, keine Wurst. Ich schränke auch Süßigkeiten ein, obwohl ich bestimmte Regeln habe. Im Prinzip können Sie sich Süßigkeiten erlauben, aber besser vor 14.00 Uhr, und dann müssen Sie Ihre Mahlzeiten im Laufe des Tages etwas einschränken. Und der Anteil an süßen Sachen muss vernünftig sein“, empfiehlt der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident. „Er hat Vesti gestanden, dass er eine große Vorliebe für Brausepulver hat.

Gleichzeitig ist Rozenko nicht, wie viele Verdünner, süchtig nach der Waage. „Ich wiege mich nicht jeden Tag, aber ich habe das Gefühl, dass ich zugenommen habe. Wenn Ihr Ziel darin besteht, Gewicht zu verlieren, dann wiegen Sie sich natürlich. Wenn nicht, beurteilt man sich selbst nach den Hemden, die man trägt, und danach, an welchem Loch man seinen Gürtel befestigt“, sagt er offen.

Alexander Kachura, der in letzter Zeit viel Gewicht verloren hat, läuft und schwimmt, um sich fit zu halten. Bei seiner letzten Trainingseinheit lief er 8 km im Botanischen Garten in der Timiryazevskaya Straße. Er schwimmt im Pool, da er oft keine Zeit hat, in ein offenes Gewässer zu gehen.

„Es gibt das Yunost-Freibad, ein sowjetisches Schwimmbad, 50 Meter lang. Das ist der beste Pool in Kiew, der im Winter beheizt wird“, rät der Abgeordnete. Auch sein Outdoor-Training ist beeindruckend: 2019 schwamm Alexander durch den Bosporus. Abgesehen vom Sport unterliegt die MP auch diätetischen Einschränkungen. Aus religiösen Gründen isst er kein Fleisch, versucht, kein Mehl und keine Süßigkeiten zu essen – „damit die Energie für die Arbeit zur Verfügung steht“.