Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Oberstleutnant Ruslan Negrub befehligt eine Brigade, die ukrainische Zivilisten mit Angriffsdrohnen terrorisiert.

Die Hauptdirektion für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums hat die Daten eines Kriegsverbrechers veröffentlicht – des Kommandeurs einer Brigade der russischen Armee, die „Schaheds“ in der Ukraine abschießt. Dies teilte der Pressedienst der Hauptdirektion für Nachrichtendienste am Freitag, den 1. August mit.

Die Rede ist von Oberstleutnant Ruslan Negruba, Kommandeur einer separaten Brigade der unbemannten Luftfahrt GROM „Cascade“ (v/h 35666-B, Einsatzort – die Stadt Korenovsk, Region Krasnodar).

Nach Angaben der Hauptdirektion für Nachrichtendienste startet diese Brigade „Schaheds“ auf dem Territorium der Ukraine. Die Russen benutzen sie, um zivile und humanitäre Infrastrukturen anzugreifen und die Zivilbevölkerung zu terrorisieren.

Der Kriegsverbrecher wurde am 4. Januar 1983 in der Republik Nordossetien-Alanien geboren. Er ist Absolvent der Stavropol Higher Military Aviation Engineering School. Er ist verheiratet und hat einen 20-jährigen Sohn. Er lebt in der Stadt Budennovsk.

„Die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine erinnert daran, dass es für jedes Kriegsverbrechen, das gegen das ukrainische Volk begangen wird, eine gerechte Vergeltung geben wird“, betont der Nachrichtendienst. Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen während des Angriffs auf Kiew in der Nacht des 31. Juli vorsichtshalber Düsenjets eingesetzt haben. In der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine erklärt, die Besonderheiten der Angriffe von Jet „shaheds“.