Die Russen hatten das Zentrum von Sumy mit Grad-Mehrfachraketenwerfern beschossen und sechs Menschen getötet.

Die Hauptdirektion für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums hat die russischen Militärs identifiziert, die an dem Beschuss von Sumy am 3. Juni beteiligt waren, bei dem sechs Menschen getötet und 29 weitere verletzt wurden. Dies teilte der Pressedienst der Hauptdirektion für Nachrichtendienste am Dienstag, den 1. Juli mit.

Für den Artilleriebeschuss setzte Russland die Mehrfachraketenwerferbatterie BM-21 Grad des 30. Motorisierten Schützenregiments (v/h 72162) ein. Die Feuerstellungen des Regiments befanden sich in der Nähe des Dorfes Apanasovka in der Region Kursk der Russischen Föderation.

Die folgenden Soldaten des 30. Regiments waren direkt an dem verbrecherischen Anschlag beteiligt:

Chef der Artillerie des 30. motorisierten Schützenregiments, Oberstleutnant Damir Garnajew,

Kommandeur der reaktiven Artilleriebatterie des 30. motorisierten Schützenregiments, Hauptmann Dmitri Wolobujew.

Die Kommandeure der BM-21 Grad Mehrfachraketenwerfer der Artilleriebatterie des 30. motorisierten Schützenregiments waren zum Zeitpunkt des Angriffs Sergeant Iwanow A. und Gefreiter Panchenko S..

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die russischen Truppen am Morgen des 3. Juni Sumy beschossen haben. Es wurden acht Treffer verzeichnet, 16 Gebäude wurden beschädigt, davon 15 Wohnhäuser und Privathäuser, ein Krankenhaus und Bahngleise. Sechs Menschen starben und 29 weitere wurden verletzt. Unter den Verletzten waren drei Kinder, von denen das jüngste drei Jahre alt ist.