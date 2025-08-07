Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russischen Invasoren auf der Krim haben begonnen, ihre teuren Militäreinrichtungen in Kuppelbauten zu verstecken, aber das hat sie nicht gerettet.

Beamte der Hauptdirektion für Nachrichtendienste (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums haben erfolgreiche Drohnenangriffe auf Ziele der russischen Invasoren auf der vorübergehend besetzten Krim durchgeführt. Dies wird auf der Website der Hauptdirektion für Nachrichtendienste am Donnerstag, den 7. August berichtet.

Es wird angegeben, dass die Spezialeinheit der Primara das russische Landungsboot Projekt 02510 BK-16 sowie drei Radarstationen getroffen hat:

Nebo-SVU-Radar;

Podlyot K-1-Radar;

96L6E-Radar.

Es wird darauf hingewiesen, dass die russischen Angreifer auf der Krim nach den schweren Verlusten der Luftverteidigungsanlagen begonnen haben, ihre teuren Militäreinrichtungen in Kuppelbauten zu verstecken.

„Eine dieser Kuppeln wurde von Spezialkräften des militärischen Geheimdienstes auf Ai-Petri gestürmt, wo die Moskowiter die Luftabwehrbasis des 3. funktechnischen Regiments (v/č85683-A) untergebracht hatten“, heißt es in dem Bericht.

Achtung, das Video enthält Obszönitäten!

Wir erinnern daran, dass das ukrainische Militär in der Nacht zum 7. August eine Reihe wichtiger Objekte der Russischen Föderation beschossen hat, darunter die Ölraffinerie Afipsky in der Region Krasnodar.

Und am 4. August meldete der Sicherheitsdienst der Ukraine einen erfolgreichen Angriff auf den Militärflugplatz Saki auf der Krim. Fünf Flugzeuge der russischen Invasoren wurden dort zerstört/beschädigt.