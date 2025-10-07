Marine: Neptun-Raketen haben Russland im vergangenen Jahr 50 Mal angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Informationen über den erfolgreichen Einsatz dieser Raketen tauchen in den sozialen Medien auf, wenn der Fall auf große Resonanz stößt.

Ukrainische Neptun-Raketen haben im vergangenen Jahr mehr als 50 Mal russische Ziele getroffen, aber solche Niederlagen werden nicht immer gemeldet. Dies erklärte der Vertreter der Seestreitkräfte (Marine) Streitkräfte der Ukraine Dmitry Pletenchuk in der Sendung Day.LIVE.

„Unsere Neptun von dieser Seite haben wirklich Angst, und das nicht umsonst. Letztes Jahr – mehr als 50 Niederlagen“, bemerkte er.

Er fügte hinzu, dass in der Regel Informationen in sozialen Netzwerken über den erfolgreichen Einsatz ukrainischer Raketensysteme auftauchen, wenn der Fall erhebliche Resonanz erfährt.

Ihm zufolge zeigt der Kampfeinsatz der Neptunes erfolgreiche Ergebnisse.

Die Marine der ukrainischen Streitkräfte ist jetzt der einzige Nutzer dieses Systems.

Wir erinnern daran, dass die Ukraine zum ersten Mal offiziell eine Langstreckenmodifikation des Marschflugkörpers R-360 Neptune, bekannt als Long Neptune, vorgestellt hat. Es handelt sich um eine Rakete, die Ziele in einer Entfernung von bis zu 1.000 Kilometern treffen kann