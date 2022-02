Mehr als 31 Millionen COVID-Impfungen wurden in der Ukraine verabreicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine wurden in den letzten 24 Stunden, am 22. Februar, 62.935 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Insgesamt wurden 31.617.039 Impfungen im Land durchgeführt. Dies berichtet das Gesundheitsministerium.

Es wird festgestellt, dass 16.844 Personen die erste Dosis, 27.071 Personen die zweite Dosis, 598 Personen die Auffrischungsdosis und 18.422 Personen die Auffrischungsdosis erhielten.

Seit Beginn der Impfkampagne in der Ukraine wurden 15 712 650 Personen geimpft, von denen 15 712 648 Personen die erste Dosis, 15 175 097 Personen zwei Dosen, 27 458 Personen eine zusätzliche Dosis und 701 836 Personen die Auffrischungsdosis erhielten.