Mehrere Güterwagen entgleisen zwischen Berdytschiw und Kasatyn

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mehrere Güterwaggons sind zwischen Berdytschiw und Kasatyn entgleist. In diesem Zusammenhang wurde die Route einer Reihe von Personenzügen geändert, teilte Ukrsalisnyzja am Freitag, den 13. Oktober auf seinem Telegram-Kanal mit.

Über Zhmerinka und Podwolotschysk fahren die folgenden Züge mit einer Verspätung von bis zu zwei Stunden:

7 Kiev – Tscherniwzi,

95 Kiev – Rakhiv,

49 Kiev – Truskawez. Der Zug 23 Kiew – Chelm folgt einer geänderten Route über Korosten und Schepetiwka mit einer Verspätung von etwa einer Stunde.

Der Zug 78 Kovel – Odessa fährt auf einer geänderten Strecke über Berdytschiw, Schytomyr, Fastiw und Kasatyn mit einer Verspätung von bis zu drei Stunden.

Der Zug 6 Yasinya – Saporischschja wird über Schepetiwka, Korosten und Fastiw mit einer Verspätung von bis zu drei Stunden fahren, ohne im Bahnhof Berdytschiw zu halten.

„Passagiere dieses Fluges von Berdytschiw in Richtung Dnjepr werden mit dem Zug 78 nach Fastow gebracht, wobei sie auf gekaufte Plätze umsteigen müssen. Die Passagiere dieses Fluges VOR Berdytschiw bereiten wir auf den Umstieg in den Zug 88 in Fastow vor“, erklärte inUkrsalisnyzja

Wie wir bereits geschrieben haben, hat Ukrsalisnyzja die Sicherheitskontrollen in den Bahnanlagen verstärkt und eine paramilitärische Sicherheitsbegleitung in neun Personenzügen eingeführt.