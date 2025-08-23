Merz zum Frieden für die Ukraine: Wir sind erst 200 Meter auf einer 10 km langen Reise vorangekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz glaubt, dass die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine immer noch auf große Schwierigkeiten stoßen. Er fügte hinzu, dass der Frieden noch in weiter Ferne liegt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Die Presse.

Demnach sagte Merz auf dem CDU-Parteitag, Deutschland und die EU hätten noch nie „so große diplomatische Anstrengungen unternommen wie in den letzten drei Wochen“ (bezogen auf die Situation des Krieges in der Ukraine).

„Bitte lassen Sie nicht zu, dass heute jemand sagt, wir würden nur über Waffenlieferungen sprechen“, sagte er.

Gleichzeitig warnte der deutsche Bundeskanzler, dass ein möglicher Frieden in der Ukraine Geduld erfordert. Er betonte, dass angesichts der Äußerungen von Kremlchef Wladimir Putin jedem klar sein sollte, wie „schwierig“ diese Aufgabe über Wochen oder gar Monate sein wird.

„Wir haben die ersten Schritte unternommen. Aber lassen Sie mich Ihnen sagen: Wir befinden uns auf einer Strecke von zehn Kilometern und haben wahrscheinlich schon 200 Meter zurückgelegt. Auf jeden Fall bewegen wir uns in die richtige Richtung“, sagte Friedrich Merz.

Treffen im Weißen Haus und das Problem Russland