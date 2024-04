Das Ministerkabinett hat einen neuen Leiter des Amtes für wirtschaftliche Sicherheit ernannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Regierung hat Serhij Perkhun zum neuen kommissarischen Leiter des Economic Security Bureau (EBS) ernannt. Dies berichtete der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak am Dienstag, den 9. April in Telegram.

„Der neue amtierende Leiter des Büros für wirtschaftliche Sicherheit Kabinett ernannt Sergei Perhun“, in der Nachricht angegeben.

Zuvor, seit August 2023, wurden die Aufgaben des Direktors des BEB von Andrei Pashchuk wahrgenommen. Nach dem geltenden Gesetz über das BEB werden die Befugnisse des Leiters der Behörde im Falle der Entlassung des Direktors von seinem Posten oder seiner Abwesenheit von seinem ersten Stellvertreter und im Falle seiner Abwesenheit von einem Stellvertreter wahrgenommen, jedoch nicht länger als ein Jahr.

In diesem Zusammenhang stellte Schelesnjak fest, dass es im BEB keine Stellvertreter mehr gibt.

„Alle wurden bereits von den Chefs versetzt und entlassen“, erklärte der Abgeordnete.

Sergey Perhun ist Absolvent der Nationalen Rechtsakademie der Ukraine, benannt nach Jaroslaw dem Weisen, Fachrichtung Rechtswissenschaft, Qualifikation als Rechtsanwalt. Von 1999 bis 2007 arbeitete er in der Staatsanwaltschaft, von 2007 bis 2009 arbeitete er in privaten Strukturen, von 2009 bis 2023 arbeitete er in leitenden Positionen in der Staatsanwaltschaft. Seit 2023 – stellvertretender Leiter der territorialen Abteilung der OEB in der Region Kiew, seit 2023 – stellvertretender Direktor der OEB der Ukraine.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der zuständige Ausschuss der Werchowna Rada dem Parlament empfohlen hat, in erster Lesung eine neue Fassung des Gesetzentwurfs Nr. 10439 zur Verbesserung der Arbeit des BEB anzunehmen.