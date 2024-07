Der Mord an Farion: Das Innenministerium hat Hunderte von Spezialisten hinzugezogen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei den Ermittlungen werden drei Versionen des Motivs für den Mord an Irina Farion in Betracht gezogen, einschließlich einer russischen Beteiligung.

Hunderte von Spezialisten haben sich an der Aufklärung des Mordes an der öffentlichen Persönlichkeit Irina Farion beteiligt. Darüber sagte die Sprecherin des Innenministeriums der Ukraine Maryana Reva in Kommentaren zu Ukrinform am Donnerstag, den 25. Juli.

„Ab sofort wird aktiv an der Aufklärung des Verbrechens gearbeitet. Hunderte von Spezialisten sind an diesen Aktivitäten beteiligt. Was die Versionen des Motivs für den Mord betrifft, so sind die wichtigsten jetzt persönliche Feindseligkeit, öffentliche Aktivität des Verstorbenen, sowie als Beteiligung des Feindes, um die interne Situation im Land zu destabilisieren,“ sagte sie.

Laut Reva untersuchen insbesondere Spezialisten für kriminalistische Analysen das Video des angeblichen Mordes an Farion, das zuvor in russischen sozialen Netzwerken kursierte.

„Wenn es eine endgültige Schlussfolgerung geben wird, werden wir berichten“, fügte sie hinzu.

Erinnern Sie sich, am Abend des 19. Juli wurde Irina Farion in der Nähe ihres Hauses in Lwiw mit einer Schusswaffe in den Kopf getroffen. Die Ex-Abgeordnete wurde ins Krankenhaus gebracht, aber die Sanitäter konnten ihr Leben aufgrund der schweren Wunde nicht retten.

Am Tag zuvor hatte sich die russische Neonazi-Gruppe NS/WP zu dem Mord an Irina Farion in Lwiw bekannt. Als Beweis für ihre Beteiligung an dem Mord zeigte die Gruppe ein Fragment eines Videos, das angeblich den Moment des Angriffs auf Farion zeigt.