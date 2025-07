Musk wird eine KI-App für Kinder entwickeln

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der amerikanische Milliardär Elon Musk sagt, dass sein Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) xAI eine App für Kinder namens Baby Grok entwickeln wird.

Das berichtet Bloomberg.

Musk sagt, dass die neue App auf Inhalte für Kinder ausgerichtet sein wird und Baby Grok heißen wird.

Der Milliardär hat in seinem Beitrag auf X keine weiteren Details über Baby Grok genannt.

Anfang dieses Monats veröffentlichte xAI Grok 4, einen Chatbot, der nur wenige Monate nach der Vorgängerversion auf den Markt kam, was das rasante Tempo der KI-Entwicklung verdeutlicht. Das Update kam auch, nachdem der Bot mehrere antisemitische Kommentare auf X gepostet hatte, die auf breite Ablehnung stießen.

Um es kurz zu machen:

