Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine erwartet, dass der US-Kongress ein Gesetz verabschiedet, das die Restriktionen gegen Russland verschärft, sowie eine Entscheidung, Russland als Sponsor des Terrorismus anzuerkennen.

Dies erklärte die ukrainische Botschafterin in den Vereinigten Staaten Olga Stefanishyna, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Ukrinform.

Sie betonte, dass die Ukraine weiterhin eine starke parteiübergreifende Unterstützung in beiden Häusern des Kongresses hat.

„Wir haben eine starke parteiübergreifende Unterstützung und Hilfe. Wir haben gerade eine Anhörung im Senat über entführte ukrainische Kinder abgehalten, bei der ich und meine Kollegen aus verschiedenen Bereichen der Ukraine ausgesagt haben“, sagte die Botschafterin.

In diesem Zusammenhang drückte Stefanishyna ihre Hoffnung aus, dass der US-Senat ein Gesetz verabschieden wird, das Russland als Sponsor des Terrorismus anerkennt. Insbesondere auf der Grundlage der entführten ukrainischen Kinder.

„Wir arbeiten auch mit dem Repräsentantenhaus und dem Senat zusammen, um eine parteiübergreifende Einigkeit über das Sanktionsgesetz (das Graham-Blumenthal-Gesetz – Anm. d. Red.) zu erreichen. Wir sollten nicht auf weitere Versprechen von „morgen“ aus Russland warten. Sie haben bereits viele Verbrechen begangen“, betonte der Diplomat.

Der Botschafter wies auch darauf hin, dass Moskau während des Gipfeltreffens in Alaska keinem Abkommen mit den Vereinigten Staaten zugestimmt hat, das angekündigte Treffen in Budapest, Ungarn, nicht abgehalten hat und es versäumt hat, ernsthafte Verhandlungen über den neuen, von den Vereinigten Staaten vorgeschlagenen 28-Punkte-Friedensplan zu führen.

„Das ist genug, also sollte Präsident Trump mehr Druckmittel haben. Und ich denke, dass der Senat ihm ein solches Druckmittel für weitere Verhandlungen geben könnte“, schloss Stefanishyna.