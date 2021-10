Nachrichten am 19: Oktober: Rücktritt des Ministers, Unabhängigkeit der NBU

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Rücktritt des Ministers. Der Minister für Umweltschutz und natürliche Ressourcen Roman Abramovsky hat ein Rücktrittsschreiben verfasst.

Zum möglichen Rücktritt des stellvertretenden Premierministers. Im Zuge der Umbesetzungen im Ministerkabinett wird die Entlassung des Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsministers Olexij Ljubtschenko im Regierungsteam diskutiert.

Zum Budget. Präsident Wolodymyr Selenskyjj hat ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Staatshaushalt 2021 unterzeichnet, das die Rada am 8. September verabschiedet hatte.

Zur Unabhängigkeit der NBU. Die Werchowna Rada hat Gesetze über die Unabhängigkeit der Nationalbank verabschiedet, die im Memorandum mit dem Internationalen Währungsfonds ein struktureller Leuchtturm ist.

Über Mikrokredite. Der durchschnittliche reale jährliche Prozentsatz (ARR) für Mikrokredite, die von Finanzunternehmen angeboten werden, liegt bei 28 Tausend Prozent pro Jahr, für einen Bankkredit für persönliche Zwecke bei 121 Prozent pro Jahr.

