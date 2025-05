Nachrichten vom 22. Mai: Krippa kauft Immobilien in Kiew auf, die EU bietet an, die ukrainischen Streitkräfte zu finanzieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua

Was wurde heute besprochen?

Die Finanzierung der Streitkräfte der Ukraine: Die Ukraine bietet westlichen Partnern an, sich an der Finanzierung der ukrainischen Streitkräfte zu beteiligen und die ukrainische Armee in das europäische Verteidigungssystem zu integrieren.

Über Krippa und das Ausstellungszentrum: Maxym Krippa, Eigentümer des Geschäftszentrums Parus und des Hotels Ukraina sowie des NAVI esports Teams, wird das Internationale Messezentrum (IEC) erwerben.

Über die EU und Zölle: Das Europäische Parlament hat sich für eine deutliche Erhöhung der Zölle auf russische und belarussische Düngemittel und einige landwirtschaftliche Produkte ausgesprochen.

Über das Kernkraftwerk Saporischschja: Der Bau von Stromleitungen vom AKW Saporischschja zu anderen vorübergehend besetzten Gebieten geht weiter. Eine neue Stromleitung wurde im Bezirk Mariupol in der Region Donezk gesichtet.

Renten: Das Ministerkabinett hat Rentnern, die die vorübergehend besetzten Gebiete (TOT) verlassen haben, dort bleiben oder sich im Ausland aufhalten, erlaubt, ihre Renten bei jeder zugelassenen Bank zu beziehen, nicht nur bei der Oschtschadbank.

