Nachtangriff: Es ist bekannt, wie viele Ziele von der Luftverteidigung abgeschossen wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es wurde festgestellt, dass 26 Angriffsdrohnen an neun Orten getroffen und an einem Ort abgeschossen wurden (Trümmer).

In der Nacht zum 26. September griffen die russischen Streitkräfte die Ukraine mit 154 Schahed, Gerbera und anderen Typen von Angriffsdrohnen an. Die ukrainischen Verteidigungskräfte neutralisierten 128 russische Drohnen, teilte die ukrainische Luftwaffe der Streitkräfte mit.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kampfführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungsstreitkräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr bis 07:30 Uhr 128 russische Schahed-, Gerber- und andere UAV-Typen im Norden, Süden, Osten und Zentrum des Landes abgeschossen/unterdrückt.

An neun Orten wurden Treffer von 26 Kampfdrohnen registriert, an einem Ort wurden Trümmerteile abgeschossen.

Wir erinnern daran, dass die Russen am Morgen des 26. September einen Luftangriff im Gebiet des Stets’kivs’kyj Starostynskyj Distrikts in Sumshchina durchgeführt haben. Der Angriff führte zu erheblichen Schäden an der Wohninfrastruktur. Aufgrund der Schäden an der Energieinfrastruktur wurden die Flüge der Pendlerzüge in der Region Odessa vorübergehend eingestellt.