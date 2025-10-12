In drei Regionen der Ukraine sind Stromanlagen angegriffen worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Rettungskräfte und Energietechniker arbeiten daran, die Stromversorgung so schnell wie möglich zu stabilisieren.

Am Sonntagabend haben russische Angreifer die Energie- und Gastransportinfrastruktur der Ukraine angegriffen. Dies teilte das Energieministerium am 12. Oktober mit.

„In dieser Nacht hat der Feind erneut die Objekte der Energie- und Gastransportinfrastruktur der Ukraine angegriffen. Die Energieanlagen der Regionen Donezk, Odessa und Tschernihiw wurden beschädigt“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Rettungskräfte des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen und Energietechniker daran arbeiten, die Situation bei der Stromversorgung so schnell wie möglich zu stabilisieren.

Wir erinnern daran, dass am Sonntagmorgen die Region Donezk infolge des russischen Beschusses vollständig ohne Strom ist. Das endgültige Ausmaß der Schäden an der Energieinfrastruktur und der Zeitplan für die Wiederherstellung der Stromversorgung stehen noch nicht fest.

Ebenfalls in der Nacht griff der Feind die Stadt Bilhorod-Dnistrowskyj in der Region Odessa mit Drohnen an. Die Strom- und Wasserversorgung wurde unterbrochen.

Zuvor hatte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte berichtet, dass die Russen in der Nacht eine gelenkte Luftrakete Ch-31 und 118 Drohnen verschiedener Typen über der Ukraine abgeschossen haben. Die meisten Ziele wurden von der Luftabwehr und den Einheiten der elektronischen Kampfführung abgefangen/unterdrückt, aber an 10 Orten wurden Treffer der Rakete und 15 Drohnen verzeichnet.