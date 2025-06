Die Luftwaffe hat Einzelheiten über den russischen Angriff in der Nacht bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der russische Angriff traf die Regionen Donezk, Charkiw und Odessa. Es wurden Treffer an 14 Orten verzeichnet.

Die Luftverteidigungskräfte haben 49 von 85 Drohnen zerstört, die Russland seit dem Abend des 10. Juni zum Angriff auf die Ukraine eingesetzt hat. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am Mittwoch, den 11. Juni, mit.

Seit Dienstag, den 10. Juni um 22:00 Uhr haben die Russen die Ukraine mit 85 Schahed-Schlagdrohnen und Simulatordrohnen verschiedener Typen aus verschiedenen Richtungen angegriffen. Darüber hinaus haben die russischen Streitkräfte die Ukraine mit Iskander-M ballistischen Raketen angegriffen.

Die Hauptangriffsrichtungen waren die Regionen Donezk, Charkiw und Odessa.

Ab 08:00 Uhr hat die Luftabwehr 49 feindliche Schahed (Drohnen anderer Typen) im Osten, Süden, Norden und Zentrum des Landes zerstört. 40 wurden durch scharfes Feuer abgeschossen, 9 wurden durch elektronische Kampfführung lokal verloren/unterdrückt.

An 14 Orten wurden Treffer registriert, an zwei Orten wurden sie abgeschossen (Trümmer). Wir möchten daran erinnern, dass die Russische Föderation in der Nacht die Region Odessa mit Drohnen angegriffen hat. Zerstört und beschädigt wurden Datscha-Häuser, Nebengebäude, Autos und zivile Wasserfahrzeuge. Am Boden brachen Brände aus. Es gab keine Todesopfer.

