Die Luftabwehr hat 53 von 119 Drohnen der Russischen Föderation zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Es wurden 59 Treffer von Angriffsdrohnen an 18 Orten verzeichnet, sowie der Fall von abgeschossenen Zielen (Trümmer) an einem Ort.

Die Luftverteidigungskräfte haben 53 von 119 Drohnen zerstört, die von den Russen zum Angriff auf die Ukraine eingesetzt wurden. Dies meldet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am 11. November.

Es wird festgestellt, dass die russischen Streitkräfte seit Montag, den 10. November, 18:00 Uhr, 119 Kampfdrohnen vom Typ Schahed, Gerber und andere Drohnentypen aus den Richtungen Kursk, Millerowo, Orjol, Brjansk (Russische Föderation), Gwardejskoje (vorübergehend besetzte Krim) angegriffen haben. etwa 80 davon – Drohnen vom Typ Schahed.

Sie trafen vor allem die Grenzgebiete der Regionen Donezk, Charkiw, Dnipropetrowsk und Odessa.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketen, Einheiten für elektronische Kampfführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftverteidigung bis Dienstag, den 11. November um 09:30 Uhr 53 unbemannte Luftfahrzeuge im Norden, Osten und Süden der Ukraine abgeschossen bzw. vernichtet.

Es gab 59 Drohnenangriffe an 18 Orten sowie abgeschossene Ziele (Fragmente) an einem Ort.

Der Angriff geht weiter, es befinden sich mehrere feindliche Drohnen im Luftraum.

Wir erinnern daran, dass die Truppen der Russischen Föderation in der Nacht zum 11. November mit Angriffsdrohnen kritische Infrastrukturen in der Region Odessa angegriffen haben, wobei eine Person verletzt wurde. Es gibt Schäden an Objekten der Verkehrs- und Energieinfrastruktur. In mehreren Kraftwerken brachen Brände aus. Auch das Ukrsalisnyzja-Depot und Verwaltungsgebäude wurden beschädigt.