Die Nationalbank der Ukraine hält die Hrywnja stabil: Müssen wir mit Wechselkurserhöhungen rechnen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Hrywnja bleibt vorerst stabil bei etwa 41,3 zum Dollar. Die großen Reserven erlauben es der NBU, den Markt zu kontrollieren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Wochenbericht der Investmentgesellschaft ICU.

Verkäufe von Fremdwährungen sind gesunken

In der vergangenen Woche hat die Nationalbank das Volumen der Devisenmarktinterventionen auf den niedrigsten Stand seit April gesenkt. Dies geschah vor dem Hintergrund eines schrumpfenden Währungsdefizits auf dem Markt.

Demnach verkaufte die Nationalbank der Ukraine nur 443 Millionen Dollar. Ein geringeres Interventionsvolumen wurde zuletzt Mitte April beobachtet, als es sich auf 314 Millionen Dollar belief.

Der Grund dafür war eine starke Reduzierung des Fremdwährungsdefizits um fast die Hälfte auf 225 Mio. $ innerhalb von vier Geschäftstagen.

Wechselkursschwankungen

Die Regulierungsbehörde ließ die Hrywnja im Laufe des Tages zwischen 9 und 13 Kopiykas schwanken. Der Wechselkurs blieb meist unter 41,3 Hrywnja/USD.

Die Verringerung des Fremdwährungsdefizits ermöglichte es der ukrainischen Nationalbank, das Volumen der Fremdwährungsverkäufe zu reduzieren. Dies bestätigte die Bereitschaft der Regulierungsbehörde, die Amplitude der Schwankungen allmählich auszuweiten.

Weitere Maßnahmen der Nationalbank der Ukraine

Nach Ansicht der ICU fühlt sich die Nationalbank im derzeitigen Umfeld wohl. Die großen internationalen Reserven erlauben es ihr, die Interventionen weiterhin zu begrenzen und den Wechselkurs in der Nähe des aktuellen Niveaus zu halten.

Wechselkursprognosen

Im Entwurf des Staatshaushalts für 2026 wird der durchschnittliche Wechselkurs für 2025 auf 42,4 Hrywnja/USD geschätzt. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Wechselkurs im nächsten Jahr auf 45,7 Hrywnja/USD ansteigen wird.

Zuvor hatten die Analysten der ICU Group vorausgesagt, dass der Wechselkurs bis Ende 2025 auf 42,6 Hrywnja/USD und bis Ende 2026 auf 44,9 Hrywnja/USD steigen würde.