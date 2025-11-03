Das neue Grenzübergangssystem wurde an allen polnischen Grenzübergangsstellen in der Region Lwiw eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Alle polnischen Grenzübergangsstellen an der Grenze zur Ukraine in der Region Lwiw arbeiten bereits mit dem EES-System.

Dies teilte der staatliche Grenzschutzdienst mit.

„Die einzige Ausnahme ist derzeit der Kontrollpunkt Dolhobychuv-Uhryniv, der im Testmodus arbeitet. Seine vollständige Inbetriebnahme ist für den 4. November geplant“, so die Grenzwächter.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Entry/Exit System in den EU-Ländern eingeführt wird, um die Grenzkontrolle und die Sicherheit zu verbessern.

Bei der ersten Einreise in die EU nach der Einführung des Systems müssen sich Drittstaatsangehörige, einschließlich Ukrainer, einer erweiterten Registrierung unterziehen, bei der unter anderem ein Foto ihres Gesichts und vier Fingerabdrücke (für Personen über 12 Jahre) genommen werden, teilt der staatliche Grenzschutzdienst mit.

Diese Prozedur wird nur einmal durchgeführt. Danach werden die Daten in einer einzigen EU-Datenbank gespeichert, was eine Beschleunigung des weiteren Grenzübertritts ermöglicht

Zur Erinnerung:

Seit dem 28. Oktober ist das Einreise-/Ausreisesystem (EES), das die Erfassung biometrischer Daten von Drittstaatsangehörigen beinhaltet, an allen Kontrollpunkten an der ukrainisch-ungarischen Grenze in Betrieb.