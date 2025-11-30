Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russischen Eindringlinge überquerten die Grenze und bewegten sich auf ukrainische Stellungen zu. Die Fallschirmjäger zerstörten zwei Quads und einen Buggy.

Ukrainische Kämpfer haben in der Region Sumy mehrere Gruppen russischer Infanteristen mit etwa 15 Personen, zwei Quads und einen Buggy zerstört. Dies meldeten die Luftlandetruppen der Streitkräfte der Ukraine.

Flugabwehr-Operateure von Kampfdrohnen der 80. galizischen Brigade haben in der Nacht in der Region Sumy mehrere Gruppen russischer Infanterie mit einer Gesamtzahl von etwa 15 Personen gestoppt.

Die Angreifer hatten die Grenze überquert und bewegten sich auf ukrainische Stellungen zu. Den Fallschirmjägern gelang es, zwei Quads und einen Buggy zu zerstören.

„Der Feind dachte, dass er in der Nacht nicht bemerkt werden würde, aber er hat sich geirrt und wurde zerstört", stellte das Militär fest. https://www.facebook.com/reel/1561436848617862/&show_text=false&width=476&t=0 Wir erinnern daran, dass das Militär der 37. separaten Brigade der Marineinfanterie das Dorf Iwanowka im Gebiet Dnipropetrowsk und seine südlichen Vororte von den Russen geräumt hat.