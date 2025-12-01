Der Staatliche Eigentumsfonds hat ein verlassenes Erholungszentrum in der Region Odessa verkauft: der Preis hat sich mehr als verhundertfacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Staatliche Eigentumsfonds hat eine Auktion zur Privatisierung des Erholungszentrums Nauka in der Region Odessa mit einer Gesamtfläche von 789,9 Quadratmetern an der Schwarzmeerküste durchgeführt.

Dies teilte der Pressedienst des Staatlichen Immobilienfonds mit.

Eine Rekordzahl von 74 Bietern hat sich um das Grundstück beworben. Aufgrund des starken Wettbewerbs stieg der Preis fast um das 109-fache: von einem Startpreis von 204 Tausend Hrywnja auf den Zuschlagspreis von über 22 Millionen Hrywnja.

Der Käufer muss zusätzlich eine Mehrwertsteuer in Höhe von 4,4 Millionen Hrywnja zahlen (insgesamt 26,4 Millionen Hrywnja).

Der Gewinner der Auktion war der Einzelunternehmer Olexander Diordiy aus der Region Riwne.

Bei vollständiger Bezahlung des Loses, einschließlich der Mehrwertsteuer, erhält der neue Eigentümer das verlassene Erholungszentrum „Nauka“, das Folgendes umfasst:

22 Holzhäuser;

3 Holzhäuser für die Lagerung;

2 Toiletten, Duschen;

Einen Parkplatz;

Eine Mülldeponie, Löschwasserbehälter, ein technischer Wassertank, ein Trinkwassertank, eine Trafostation, usw.

Um es kurz zu machen:

Der Staatliche Eigentumsfonds hat eine Versteigerung des vereinigten Immobilienkomplexes der ehemaligen SE Lwiw Distillery durchgeführt. Der einzige Bieter und Käufer war PrJSC Lwiw Distillery, die das Unternehmen seit langem gepachtet hat.