Ein neuer türkischer Botschafter in der Ukraine hat seine Arbeit aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der stellvertretende Außenminister Jewhen Perebiynis hat Kopien der Beglaubigungsschreiben des neu ernannten türkischen Botschafters in der Ukraine, Mustafa Levent Bilgen, entgegengenommen. Dies teilte der Pressedienst des Außenministeriums am Dienstag, den 17. Oktober mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der stellvertretende Minister das Niveau des bilateralen Dialogs zwischen den beiden Staaten positiv hervorhob und sich für die unerschütterliche Unterstützung der Türkei für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine sowie für die Unterstützung im Rahmen der Bekämpfung der russischen Aggression bedankte.

Perebiynis und Bilgen erörterten eine Reihe aktueller Fragen der bilateralen Zusammenarbeit und der internationalen Agenda, insbesondere im Zusammenhang mit der Gewährleistung der Ernährungssicherheit und der Umsetzung der Bestimmungen der Friedensformel des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Der stellvertretende Minister wünschte Mustafi Levent Bilgen viel Erfolg bei seiner Arbeit als türkischer Botschafter in der Ukraine, die zur Vertiefung der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Ländern beitragen wird.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das türkische Außenministerium am 16. Juni einen neuen Botschafter in der Ukraine ernannt hat. Mustafa Levent Bilgen leitete Generalkonsulate in Toronto und New York, war Botschafter in Abu Dhabi und Berater des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des türkischen Parlaments.

Der bisherige türkische Botschafter in der Ukraine, Yagmur Gulder, hatte seine Aufgaben seit Januar 2019 wahrgenommen.