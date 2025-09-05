Nicht genug Gas: Koretsky spricht mit dem IWF über die Herausforderungen vor der Heizperiode

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Unterstützung der internationalen Finanzinstitutionen ist für den erfolgreichen Durchgang der Ukraine durch die neue Heizperiode äußerst wichtig.

Naftohas CEO Serhij Koretsky sagte dies während eines Treffens mit der Mission des Internationalen Währungsfonds, berichtet der Pressedienst des Unternehmens.

„Der Fokus liegt auf den Vorbereitungen für die Heizperiode, insbesondere auf unseren Schritten, zusätzliche Gasmengen zu importieren und ausreichende Reserven in unterirdischen Speichern aufzubauen“, schrieb er auf Facebook.

Er fügte hinzu, dass eines der Themen des Treffens die Folgen der systematischen Angriffe Russlands auf die zivile Gasinfrastruktur und die Bedrohung durch wiederholte terroristische Anschläge war.

„Wir haben über die Maßnahmen gesprochen, die wir gemeinsam mit unseren Partnern ergreifen, um die Widerstandsfähigkeit unseres Energiesystems zu erhöhen“, sagte Koretsky.

Um es kurz zu machen:

Die Naftohas-Gruppe und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung haben einen Vertrag über ein revolvierendes Darlehen in Höhe von 500 Millionen Euro für den Kauf von Gas unterzeichnet.