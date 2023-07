In der Ostukraine herrscht Luftangriffsalarm, und es werden Explosionen gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der gesamte Osten der Ukraine ist in der Nacht zum Mittwoch, den 5. Juli, auf einer Karte mit Luftangriffsalarm rot markiert.

Nach Angaben der Luftwaffe besteht in diesen Gebieten eine Bedrohung durch Raketen. Es besteht auch eine Drohnenbedrohung.

Überwachungsteams berichten, dass sich die Drohnen aus nördlicher Richtung bewegen. Es besteht eine Bedrohung für die Regionen Sumy, Poltawa, Charkiw und Dnipropetrowsk.

In der Zwischenzeit wird in den sozialen Netzwerken von starken Explosionen in Kramatorsk berichtet, aber es gibt noch keine offiziellen Informationen.