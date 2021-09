Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten, hat 10.000 Punkte bei der Millionenverlosung gewonnen, indem er online an den Wahlen zur Staatsduma teilnahm. Dies teilte Alexey Venediktov, Leiter des öffentlichen Hauptquartiers für Wahlbeobachtung in Moskau, am Sonntag, den 19. September, mit.

Die Verlosung der Eine-Million-Preise findet unter allen Teilnehmern der Online-Abstimmung in der Hauptstadt statt. Venediktov wies darauf hin, dass diese Punkte 10.000 Rubel entsprechen, die für den Kauf von Waren und Dienstleistungen bei den Partnern des Programms ausgegeben werden können.

Die Teilnehmer der Online-Wahlen in Moskau erhalten eine SMS mit einem Code zur Teilnahme an der Verlosung, der auf der Website ag-vmeste.ru aktiviert werden muss. Es werden 100 Autos, 21 Wohnungen und Geldscheine in Höhe von 10.000, 25.000 und 100.000 RUB vergeben.

Peskow gab seinerseits gegenüber Reportern zu, dass er noch nicht wisse, ob er bei der Verlosung gewonnen habe.

„Ich weiß es noch nicht! Wir müssen das überprüfen“, sagte er den russischen Medien.

Am Tag zuvor, am 18. September, wurden bereits die zehn Gewinner der #MillionPreise-Kampagne bekannt gegeben. Jeder der angekündigten Gewinner erhielt eine Ein-Zimmer-Wohnung in der Hauptstadt.