Der Präsident hat sich zum ersten Mal zum Fall Tymoschenko geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Julija Tymoschenko habe versucht, „etwas gegen die Ein-Mehrheit“ in der Werchowna Rada zu unternehmen, sagte Wolodymyr Selenskyj.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht keine Analogie zwischen dem Strafverfahren gegen Vaterlandsführerin Yuliya Tymoshenko zu Zeiten von Wiktor Yanukovych und heute sowie dem Zusammenhang mit der möglichen Durchführung von Wahlen in der Ukraine. Dies sagte er in einem Online-Gespräch mit Journalisten am Dienstag, den 20. Januar.

„Ehrlich gesagt, würde ich das nicht mit den Zeiten von Janukowytsch vergleichen. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass es eine Tasche von Novaya Posta gab. Und ernsthaft, ich sehe nicht, was das mit den Wahlen in der Ukraine zu tun hat“, sagte das Staatsoberhaupt.

Der Präsident glaubt, dass Julia Tymoschenko versucht hat, die Einheitsmehrheit in der Werchowna Rada zu beeinflussen, und dies ist nicht der erste derartige Versuch.

„Nach dem, was ich in dem Video gesehen habe, nach den Details der Untersuchung, gab es wahrscheinlich doch den Wunsch, etwas gegen die Mono-Mehrheit zu unternehmen. Es ist nicht das erste Mal und wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. Jeder will die Ein-Mehrheit irgendwie beeinflussen“, fasst Selenskyj zusammen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Julija Tymoschenko letzte Woche in einem Strafverfahren wegen versuchter Bestechung von Abgeordneten angeklagt wurde. Die Vorsitzende der Batkiwschtschyna wurde zum Verdächtigen erklärt.

Am 16. Januar beschloss ein Gericht eine vorbeugende Maßnahme für Tymoschenko. Ihr droht eine Haftstrafe von 5 bis 10 Jahren mit Beschlagnahmung des Vermögens.