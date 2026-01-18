Die Punkte der Unzerstörbarkeit werden in der Ukraine überprüft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukrainer werden gebeten, Feedback und Kommentare in Diya zu hinterlassen. Dies wird dazu beitragen, alle Mängel in der Arbeit der Punkte der Unverwüstlichkeit umgehend zu bearbeiten und zu korrigieren.

In der gesamten Ukraine wird die Prüfung der Points of Indigence fortgesetzt. Dies erklärte der stellvertretende Ministerpräsident für die Wiederherstellung der Ukraine – Minister für die Entwicklung der Gemeinden und Territorien der Ukraine Olexij Kuleba.

„Im Moment geht die Prüfung aller Punkte der Rechtswidrigkeit weiter, daher sind wir für Ihr Feedback und Ihre Kommentare in Diya dankbar. Dies wird uns helfen, alle Mängel umgehend zu bearbeiten und zu korrigieren“, bemerkte er.

Laut Kuleba werden alle Unrechtmäßigkeitspunkte ständig aktualisiert und überprüft. Sie werden in der Diya-Anwendung gesammelt, wo die Ukrainer schnell den nächstgelegenen Punkt entsprechend ihrem Standort finden können.

Unabhängig davon hat Kuleba an Unternehmen appelliert, sich der Initiative anzuschließen. Unternehmen, die die Funktionen von Arbeitslosenzentren erfüllen können, können sich auf der offiziellen Website des Projekts registrieren.

Nach der Registrierung und Verifizierung wird ein solcher Punkt auf der öffentlichen Karte angezeigt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass laut der ukrainischen Ministerpräsidentin Yulia Swyrydenko zur Unterstützung der Bevölkerung in der Region Kiew 456 Punkte der Nicht-Beleuchtung eingerichtet wurden.

