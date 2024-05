Quellen: SBU-Drohnen treffen auf der Krim das 100 Millionen Dollar teure Sky IED-Radar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht vom 29. auf den 30. Mai trafen Drohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes auf der Krim den russischen Langstreckenradar-Erkennungskomplex „Sky IED“ im Wert von etwa 100 Millionen Dollar.

Dies wurde Suspilne von Quellen in den Spezialdiensten berichtet.

Den Quellen zufolge wurde der Sky IED-Komplex von Drohnen getroffen, die eine Eigenentwicklung der militärischen Spionageabwehr des Sicherheitsdienstes der Ukraine sind.

Dieses Radar in der Nähe von Armiansk kontrollierte einen 380 Kilometer langen Abschnitt der Frontlinie und gewährleistete den Schutz der russischen Militäreinrichtungen auf der Krim.

Der Quelle zufolge wurde nach dem Drohnenangriff des SBU die Radarstrahlung von der Weltraumaufklärung abgeschaltet und nicht mehr erkannt.

„Diese spezielle Operation des Sicherheitsdienstes der Ukraine hat die russische Luftabwehr auf einem großen Abschnitt der Frontlinie ‚blind‘ gemacht“, sagte die Quelle.