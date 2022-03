Die Rada bereitet die Verstaatlichung des gesamten russischen Eigentums vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Werchowna Rada arbeitet an einem Gesetzesentwurf, der russisches Eigentum in der Ukraine verstaatlichen soll, wie auf der Website des ukrainischen Parlaments am 2. März zu lesen war.

„Es ist notwendig, das gesamte Eigentum, die Einrichtungen, Fonds und Einlagen des Aggressors, die sich auf dem Territorium der Ukraine befinden, zu verstaatlichen“, so der Parlamentsausschuss für wirtschaftliche Entwicklung.

Der Bericht stellt fest, dass der Ausschuss in enger Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium und anderen zentralen Exekutivorganen an einem Gesetzesentwurf arbeitet, um diese Frage zu lösen.

Die Europäische Union hat heute sieben russische Banken von SWIFT abgekoppelt. Es wurde auch bekannt, dass wichtige Abnehmer das russische Ural-Öl boykottieren…