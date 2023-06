In der Region Kiew sind ein Kleinbus und ein Pkw zusammengestoßen, wobei es Verletzte gab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nähe des Dorfes Chupira, Bezirk Bilotserkivskyi, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen starben und acht weitere verletzt wurden. Dies teilte der Leiter der Nationalen Polizei in der Region Kiew, Andrij Njebytow, am Samstag, den 10. Juni, mit.

Ihm zufolge kollidierten ein Renault-Kleinbus und ein Hyundai-Pkw auf der Autobahn Kiew-Odessa.

„Zwei Personen, die sich in dem Renault-Kleinbus befanden, wurden getötet, fünf weitere Personen wurden verletzt, darunter zwei Kinder. Ein Kind befindet sich in einem ernsten Zustand. In dem anderen Hyundai-Fahrzeug gab es ebenfalls drei Verletzte. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht“, sagte Njebytow.

Polizeibeamte sind an der Unfallstelle im Einsatz, um die Folgen des Unfalls aufzunehmen.